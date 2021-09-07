Названо место и время прощания с актером Жан-Полем Бельмондо

Церемония прощания с выдающимся французским актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в парижском Доме Инвалидов, передает радио Sputnik.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Нёйи-сюр-Сен в Париже. В 1956 году Бельмондо снялся в короткометражном фильме «Мольер», а через год получил небольшую роль в комедийной картине «Верхом, пешком и на машине», но эпизоды с его участием перед премьерой были вырезаны.

Мировую известность ему принесла роль в кинокартине режиссера Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», снятой в 1956 году. Также актер прославился ролями в фильмах «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Чочара», «Женщина есть женщина» и других.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89-ом году жизни.