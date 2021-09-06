Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо

На 89-м году жизни скончался знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщения СМИ. О смерти артиста рассказал его адвокат.

Будущий актер родился 9 апреля 1933 года, его отцом был парижский скульптор Поль Бельмондо. Первую роль он сыграл в фильме 1957 года «Мольер», но сцены с его участием были вырезаны из картины. По-настоящему дебютировал в ленте 1958 года «Будь красива и помалкивай», где впервые сыграл и Ален Делон.

Всемирную известность Бельмондо принес фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959). Лучшие роли артист сыграл в картинах режиссеров французской «новой волны». Это «Женщина есть женщина» того же Годара (1961), «Вор» Луи Маля (1967), «Сирена с „Миссисипи“» Франсуа Трюффо (1969), «Доктор Пополь» Клода Шаброля (1972) и ряд других.

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. В 1987-м вновь начал играть в театре после перерыва, который начался в 1959 году.

В 2001 году артист перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино, однако в 2008-м снялся в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». В 2015-м объявил о завершении кинокарьеры.