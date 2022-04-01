Название Соборной мечети Казани определит голосование

Название для Соборной мечети Казани вынесут на голосование жителей столицы Татарстана, также оно будет обсуждено с мусульманским миром. На сегодняшний день рабочим наименованием объекта является «Соборная мечеть города Казани». Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«В дальнейшем мы планируем вынести этот вопрос на обсуждение жителей республики. У нас много интересных направлений, мнений, сословий. Какое имя дашь ребенку, то на роду у него и будет написано. Будем обсуждать и советоваться с жителями Казани, прихожанами. Пока мы говорим, что начинаем строительство Соборной мечети города Казани», — отметил спикер.

Фото: © Султан Исхаков

Местом размещения Соборной мечети выбрана территория бывшего парка «Кырлай», о чем сообщал «Татар-информ».

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.