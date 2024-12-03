Названа средняя стоимость новогоднего стола в РТ

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Средняя стоимость праздничного новогоднего стола за год увеличилась на 1 тыс. рублей. Сейчас жителям РТ придется выложить порядка 9 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести Татарстан».

Из года в год новогодняя корзина остается неизменной, в нее, как правило, входят продукты для горячего — в большинстве случаев курица и картошка, а также овощи, сырная и мясная нарезки, закуски — бутерброды и тарталетки с икрой и шпротами, а также фрукты и салаты.

Кроме того, в большинстве случаев праздничный стол не обходится без спиртных напитков. Их ценник за год вырос на 50 рублей и более. Стоимость сока и минералки увеличилась на 11%. За празднование Нового года в ресторане или кафе придется выложить в среднем от 3 тысяч рублей с человека.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, где можно встретить Новый год в Татарстане.