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Названа средняя стоимость новогоднего стола в РТ
Средняя стоимость праздничного новогоднего стола за год увеличилась на 1 тыс. рублей. Сейчас жителям РТ придется выложить порядка 9 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести Татарстан».
Из года в год новогодняя корзина остается неизменной, в нее, как правило, входят продукты для горячего — в большинстве случаев курица и картошка, а также овощи, сырная и мясная нарезки, закуски — бутерброды и тарталетки с икрой и шпротами, а также фрукты и салаты.
Кроме того, в большинстве случаев праздничный стол не обходится без спиртных напитков. Их ценник за год вырос на 50 рублей и более. Стоимость сока и минералки увеличилась на 11%. За празднование Нового года в ресторане или кафе придется выложить в среднем от 3 тысяч рублей с человека.
Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, где можно встретить Новый год в Татарстане.
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