Названа главная проблема при поиске сотрудников в Татарстане

Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в Татарстане — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. В 2024 году по такой причине отказались брать на работу треть работодателей (36%), сообщили аналитики Talantix (входит в hh.ru).

Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов (9% отказов этим специалистам), менеджеров по продажам и по работе с клиентами (8%), руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам (по 3%).

14% отказов связаны с возрастом кандидата. Чаще всего по этой причине отказывали бортпроводникам (29%), журналистам (27%), руководителям отделов аналитики (21%), а также агентам по недвижимости и финансовых директоров (по 18%).

«Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда, причём чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными. Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения. Таким образом бизнес, который допускает эйджизм при найме сотрудников, имеет все шансы отстать от своих конкурентов», — прокомментировала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Фото: Talantix

12% отказов связаны с гостингом татарстанцев (когда претендент перестает выходить на связь после оффера или не приходит в первый рабочий день). Чаще всего так поступали продавцы-консультанты и кассиры (12%), sales-менеджеры (10%), а также кладовщики, операторы call-центров и комплектовщики (по 3%).

В 7% случаев кандидат сам отказался от предложения, потому что ему не интересна компания или вакансия. Чаще всего так поступали менеджеры по продажам и работе с клиентами (14%), продавцы (6%), водители, администраторы (по 3%).

Ещё 7% отказов в регионе связаны с несовпадением по условиям работы (график, место, занятость). Чаще от вакансии по этой причине отказываются фотографы (21%), уборщики (16%), швеи и электромонтажники (по 15%).

«Чтобы довести подходящего кандидата до трудоустройства, важно правильно выстроить с ним коммуникацию. На качество диалога существенно влияет первичный скрининг кандидата на соответствие основным критериям вакансии, а также скорость реакции рекрутера. По данным hh.ru, до 15% откликов «сгорают» из-за того, что соискатели находят работу раньше, чем с ними связываются. Поэтому в борьбе за лучших специалистов часто побеждают те работодатели, которые реагируют быстрее. Оказаться в лидерах этой гонки, анализируя все резюме вручную, невозможно. Необходимо автоматизировать рутинные операции, например, разбор поступающих откликов и обратную связь кандидатам. Также важно отслеживать, сколько времени кандидат находится на том или ином этапе, чтобы эффективно управлять временем найма», - добавила Хадина.

Кроме того, в 2% случаев отказ произошел из-за того, что соискатель получил контроффер от своего текущего работодателя. Ещё по 1% отказов от трудоустройства связаны с зарплатой и с тем, что кандидат не понравился заказчику подбора.