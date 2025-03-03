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Общество 3 марта 2025 20:10

Названа дата закрытия катка в казанском парке «Черное озеро»

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Вторник, 4 марта, станет последним днем работы катка в казанском парке «Черное озеро» в этом сезоне. Как сообщила пресс-служба дирекции парков и скверов столицы РТ, работу катка решили завершить из-за плюсовой температуры, которая ожидается уже на этой неделе.

«Завтра, 4 марта, последний день работы главного городского катка и пункта проката. Он будет открыт с 12:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

По данным дирекции, за этот сезон более 20 тыс. человек встретили новогоднюю ночь на катке, танцевали на вечеринках и любовались выступлениями. Так, в январе в казанском парке «Черное озеро» прошел Winter Fest Ильи Авербуха.

#каток черное озеро #закрытие сезона #Казань
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