Названа дата закрытия катка в казанском парке «Черное озеро»

Вторник, 4 марта, станет последним днем работы катка в казанском парке «Черное озеро» в этом сезоне. Как сообщила пресс-служба дирекции парков и скверов столицы РТ, работу катка решили завершить из-за плюсовой температуры, которая ожидается уже на этой неделе.

«Завтра, 4 марта, последний день работы главного городского катка и пункта проката. Он будет открыт с 12:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

По данным дирекции, за этот сезон более 20 тыс. человек встретили новогоднюю ночь на катке, танцевали на вечеринках и любовались выступлениями. Так, в январе в казанском парке «Черное озеро» прошел Winter Fest Ильи Авербуха.