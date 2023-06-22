Игры БРИКС в июне 2024 года планируется провести в Казани

Спортивные игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани. Об этом со ссылкой на слова Олега Матыцина сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

Так, по словам Матыцина, в программу соревнований в столице Татарстана могут включить 22 вида спорта.

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям», – заявил Матыцин.

Кроме того, министр спорта России отметил, что подготовка Игр осуществляется в соответствии с поручением президента РФ, а также по согласованию с правительством Татарстана.

Напомним, в апреле Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году.