Назван возраст водителей, которые в Татарстане чаще других становятся виновниками ДТП

Согласно статистике, основной возраст водителей-виновников ДТП за 11 месяцев этого года составляет от 30 до 40 лет. Об этом сообщили на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Среди пешеходов-нарушителей больше всего подвержену риску пожилые люди от 65 лет и старше – с начала года в республике в ДТП погиб 21 пешеход этого возраста. Второй возрастной группой риска стали пешеходы от 50 до 64 лет – 14 погибших, далее пешеходы от 40 до 49 дет – десять погибших, четвертая группа – 25-39 лет – восемь погибших.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, в каких районах республики выросло число погибших в ДТП.