На комиссии БДД назвали районы Татарстана, в которых выросло число погибших в ДТП

Сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра РТ Шамиля Гафарова были названы районы республики, в которых увеличилось число погибших в ДТП.

Рост числа погибших отмечен в 21 районе Татарстана: Балтасинский, Кукморский, Пестречинский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Апастовский, Буинский, Алькеевский, Нурлатский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский, Нижнекамский, Альметьевский, Тукаевский, Мензелинский, Муслюмовский, Азнакаевский, Бавлинский и Бугульминский районы.

Подробный анализ всех аварий показал, что из 285 погибших в ДТП за 11 месяцев этого года наибольшую долю составили водители – 120 погибших. На втором месте оказались пассажиры – 87 погибших, на третьем пешеходы – 73 погибших.

Чаще всего водители погибали за рулем, выезжая на встречную полосу. Каждый третий из них не был пристегнут рулем безопасности, каждый пятый был пьяным за рулем.