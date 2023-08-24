Назван возраст самого молодого волонтера форума «РОСТКИ» в Казани

В Татарстане завершился набор волонтеров, которые будут работать на первом Международном российско-китайском форуме «РОСТКИ». Всего набрано 250 человек из 400 отправивших заявки, самому молодому из них – 16 лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе форума.

Сам отбор проходил в два этапа. Заявки принимались на сайте Академии молодежной дипломатии. Затем кандидаты проходили онлайн-собеседования и проверку знания китайского и английского языков.

В дни до начала форума волонтеры прослушают лекции о российско-китайском сотрудничестве, этикете, протоколе проведения международных мероприятий.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 7-8 сентября на площадке «Казань Экспо».

