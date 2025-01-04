Назван топ «семейных» фильмов, которые снимали в Татарстане

Названы четыре фильма, которые сняли в Татарстане или о жизни в нашей республике. Отмечается, что картины отлично подойдут для просмотра вечером всей семьей. Рейтинг был опубликован администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Первое место – комедия «Кире». Согласно сюжету, московский татарин приезжает в Татарстан и уговоривает казанца продать свой дом в центре столицы РТ, чтобы там смогли построить метро. Однако переговоры героев в один момент зашли в тупик.

Второе место – комедия с элементами мелодрамы «Бери да помни». Фильм рассказывает о 6-летнем Ильхаме, который проводит лето в деревне с бабушкой и дедушкой. Мальчик сильно скучает по родителям и, чтобы развлечь внука, дед Расим начинает играть с ним в легендарную игру, благодаря которой начинается череда исполнений желаний.

Третье место – «Живы ли мы?» — картина, рассказывающая про семью, члены которой встречаются на разных семейных праздниках и обещают друг другу быть вместе. Однако в один из дней жизнь решает проверить обещание родственников «на практике», когда один из родных заболевает тяжелой болезнью.

Замыкает топ рекомендаций – фэнтези «Водяная». Сценарий фильма написан по мотивам записей Каюма Насыри. Согласно сюжету, брат с сестрой приезжают к родственникам в деревню, но ночью маму детей похищает Водяная – ведьма, живущая в местном озере.

Ранее был назван топ новогодних фильмов, по мнению жителей Казани. Причем в списке нет таких картин, как «Ирония судьбы» или «Один дома».