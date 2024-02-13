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Назван топ самых желанных городов России для жизни на пенсии
Россияне рассказали, куда хотели бы переехать жить на пенсии. На первое место опрошенные поставили Сочи (26%), далее идут Краснодар (19%) и Анапа (18%). Интересно, что сочинская популярность выросла на 3% по сравнению с результатами опроса прошлого года, пишет РБК.
В топ-10 также вошли Минеральные Воды (15%), Санкт-Петербург (14%), Пятигорск (13%), Ессентуки (13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).
Добавим, что при выборе города россияне учитывали следующие критерии: климат (66%), благоустройство (50%), близость к морю (46%), спокойный темп жизни (40%) и развитие инфраструктуры (39%).
При этом мечтают о пенсии в другом городе 34%. Еще 35% не задумывались над данной темой и 31% вообще не готовы сменить место проживания.
Говоря о финансах для переезда, 48% планируют переехать, используя собственные сбережения, 37% готовы продать жилплощадь в родном городе, 6% хотят потратить на переезд пенсию и еще столько же опрошенных – инвестиционный доход. При этом 4% рассчитывают потратить на эти цели прибыль от бизнеса.
Ранее проводился опрос среди россиян на тему: «С какой целью вы ходите на свидание?». Солидная часть опрошенных отвечали: «Чтобы поесть».
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