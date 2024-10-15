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Назван топ популярных горнолыжных направлений у россиян предстоящей зимой
Самым популярным горнолыжным направлением у российских туристов стали Сочи — на долю «Красной Поляны», «Газпрома», «Розы Хутор» пришлось 74% бронирований на зиму 2024-го, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
В «тройку» данного рейтинга также попали «Шерегеш» (10% бронирований) и курорты Северного Кавказа — «Архыз», «Домбай» и Приэльбрусье (10%). На четвертом месте - «Абзаково» и «Банное» (4%). На все другие курорты предстоящей зимой - 2% бронирований.
Согласно аналитике, в среднем туристы останавливаются в «горах» Сочи на 5 дней. Причем чек за такой отдых составляет 90,1 тыс. рублей на зиму 2024-го (средняя стоимость).
По данным союза, темпы бронирования на предстоящий сезон выросли на 11% по сравнению с прошлым годом. Больше всего забронировано курортов в январе. Интересно, что длительность отдыха за последний год не изменилась, а вот его стоимость выросла 15% по отношению к прошлому году.
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ популярных направлений среди пенсионеров.
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