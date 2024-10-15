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Общество 15 октября 2024 17:03

Казань попала в топ популярных направлений среди пенсионеров

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Казань заняла 10 место среди регионов России, куда любили ездить туристы предпенсионного и пенсионного возрастов минувшим летом.

На первых местах данного рейтинга расположились Москва, Сочи и Санкт-Петербург. На эту «тройку» лидеров пришлось 37% от всех купленных авиабилетов, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

В топ-5 также попали Калининград и Минеральные Воды (7% авиабилетов совокупно на два города).

На 6-9 местах расположились Екатеринбург, Махачкала, Красноярск и Новосибирск.

Как отметили эксперты, пожилые путешественники стали более осведомленными в вопросах интернет-покупок: этим летом они стали чаще бронировать и покупать билеты онлайн.

#путешествия #пенсионеры #топ #Казань
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