Назван топ городов России с самым большим приростом иностранных туристов

Самый большой прирост иностранных туристов зафиксировали в Кабардино-Балкарии, Якутии и Амурской области, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Также в топ попали Иркутская область, Карелия, Ингушетия и Хабаровский край, где количество зарубежных гостей выросло в 2-2,5 раза. Рост числа иностранцев зафиксировали и в Мурманской, Смоленской областях и Приморском крае (в 1,5–1,8 раза).

В общей структуре туристического потока в вышеперечисленных регионах доля иностранцев составляет от 2 до 11%. Самый весомый «вклад» в посещаемость региона граждане других стран вносят в Приморском крае (11%), Амурской области (9,8%) и Мурманской области (5,9%).

Отмечается, что по итогам января-июня 2024-го в Россию чаще приезжали туристы из Китая, Турции, Германии, Арабских Эмиратов, Ирана, Кубы, Индии, Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока.

Ранее были названы топ-10 городов России, где сохранились дореволюционные здания.