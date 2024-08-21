Назван топ быстро скупаемых авто у россиян

В России последние месяцы фиксируют высокий спрос на б/у авто, который превышает предложение. Причина этого явления – водители откладывают смену машины на новую. В связи с этим, назван топ моделей, которые находят своих владельцев быстрее всего.

Бюджетный сегмент

Первое место в этом классе занял Chevrolet Cruze первого поколения. Такие авто «улетают» за 30 дней, а стоят в среднем 770 тыс. рублей. Второе место — Lada 2114 (269 тыс. рублей и 31 день на доске объявлений) и третье — Lada Granta (458 тыс. рублей, срок продажи — 32 дня). На 4 и 5 местах расположились Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Такие машины «ищут своего владельца» чуть дольше 32 дней, пишут «Известия».

Премиум

Первое место BMW 3-й серии в кузове F30 (1,9 млн рублей и срок продажи — 42 дня), второе место — Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 млн), третье — Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 млн), четвертое — Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 млн) и пятое — Audi A6 поколения С7 (1,8 млн рублей). Последние 4 марки продаются за 44-47 дней.

Новые машины из автосалона

Выше всего спрос на машины стоимостью 1,5 — 3 млн рублей. Первое место в этом ценовом диапазоне занял Haval Jolion (продается за 15 дней), второе место — Solaris HS (18 дней), а на третьем — кроссовер Belgee X50 (21 день). В топ-5 также попали Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).