Назван топ-5 исторических объектов Казани, обновленных к саммиту БРИКС

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Составлен топ-5 исторических объектов Казани, отреставрированных к саммиту БРИКС. Подвел итоги Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В зоне внимания комитета находятся более 80 памятников архитектуры в столице Татарстана, на которых проводились ремонтно-реставрационные работы. Наиболее масштабный объем проведен на следующих объектах:

— Башня Сююмбике, где завершены противоаварийные работы. Так, специалисты провели сшивку трещин, усилили фундаменты и провели гидроизоляцию;

— реставрация кровли и фасада проведены в главном здании КФУ;

— в Казанской Ратуше специалисты обновили кровлю, фасад, оборудовали его архитектурной подсветкой, провели инъецирование трещин и другие противоаварийные работы;

— внутренние помещения отремонтированы в здании железнодорожного вокзала. Кроме того, работы затронули близлежащую территорию, на которой уложили тротуарную плитку;

— также освежен внешний вид Казанского авиационного института, где завершены ремонт фасадов и кровли.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября 2024 года. Затраты на подготовку к мероприятию, по данным мэра столицы РТ Ильсура Метшина, превысили 8 млрд рублей.