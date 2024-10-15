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Назван топ-5 исторических объектов Казани, обновленных к саммиту БРИКС
Составлен топ-5 исторических объектов Казани, отреставрированных к саммиту БРИКС. Подвел итоги Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
В зоне внимания комитета находятся более 80 памятников архитектуры в столице Татарстана, на которых проводились ремонтно-реставрационные работы. Наиболее масштабный объем проведен на следующих объектах:
— Башня Сююмбике, где завершены противоаварийные работы. Так, специалисты провели сшивку трещин, усилили фундаменты и провели гидроизоляцию;
— реставрация кровли и фасада проведены в главном здании КФУ;
— в Казанской Ратуше специалисты обновили кровлю, фасад, оборудовали его архитектурной подсветкой, провели инъецирование трещин и другие противоаварийные работы;
— внутренние помещения отремонтированы в здании железнодорожного вокзала. Кроме того, работы затронули близлежащую территорию, на которой уложили тротуарную плитку;
— также освежен внешний вид Казанского авиационного института, где завершены ремонт фасадов и кровли.
Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября 2024 года. Затраты на подготовку к мероприятию, по данным мэра столицы РТ Ильсура Метшина, превысили 8 млрд рублей.
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