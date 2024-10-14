Метшин: Затраты на подготовку Казани к саммиту БРИКС превышают 8 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани к саммиту БРИКС только на благоустройство города и дороги потратили почти восемь миллиардов рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«На дороги и благоустройство в Казани было потрачено почти 8 миллиардов рублей. Это только прямые инвестиции бюджетов всех уровней. На самом деле цифра значительно больше. И дороги, и благоустройство иностранные главы делегации с собой не увезут. Все это останется нашим жителям», - заверил градоначальник.

Он также напомнил, что к саммиту в Казани благоустроили рекордное количество парков и скверов – 18 по всему городу. На улицах столицы Татарстана высадили 56 тысяч деревьев и 41 тысячу кустарников, цветники создали на площади 15 тыс. квадратных метров.

Кроме того, в городе проложили 26 километров кабельной линии, установили свыше 1 тыс. опор и 3,7 тыс. светильников, полностью обновили фонтанное хозяйство и запустили новые фонтаны на Булаке. В рамках работ по подготовке к саммиту БРИКС в Казани провели реконструкцию главной пешеходной улицы Баумана, отремонтировали 29 дорог, установили новые лифты в надземных пешеходных переходах, отремонтировали 12 лестниц, заменили 52 километра трубопроводных сетей разного назначения. Общественный транспорт уже получил 100 новых автобусов.

«Важно ли это для города? Безусловно. Нужно ли это нашим жителям? Конечно же, нужно. Все это – наследие каждого международного мероприятия, которое служит нашим жителям. Это авторитет города, его узнаваемость, желание инвесторов инвестировать в город, который развивается, постоянно становится местом больших событий российского международного масштаба. Это рост туристического потока со всеми вытекающими экономическими последствиями. Ну и самое главное, это гордость города и казанцев за себя», - заключил Ильсур Метшин.