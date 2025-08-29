Назван топ-10 самых ликвидных б/у кроссоверов в России

На рынке б/у автомобилей самый ликвидный кроссовер - Honda CR-V. Средняя стоимость машины 2012 года выпуска составляет 1,6 млн рублей, а 2022-го – 3 млн рублей, сообщил автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Второе место в данном топе занял Nissan X-Trail. За такую машину 2022 года выпуска просят в среднем 2,8 млн рублей, а 2012-го — за 1,32 млн рублей. На третьем месте расположился Mitsubishi Outlander (2,9 млн рублей за машину 2022 года выпуска и 1,3 млн рублей – за кроссовер 2012-го).

Четвертое место досталось Nissan Qashqai (2,4 и 1,1 млн рублей соответственно), а замкнул топ-5 Toyota Land Cruiser Prado (цены 6,5 и 2,8 млн рублей за автомобили в зависимости от года выпуска).

В топ-10 также попали Renault Duster (1,9 и 0,8 млн рублей соответственно), Toyota RAV4 (3,6 и 1,5 млн рублей), Hyundai Tucson (3,1 и 1,3 млн), Hyundai Santa Fe (3,9 и 1,5 млн) и Volkswagen Tiguan (3,3 и 1,2 млн).

По мнению Целикова, такие машины сперва покупают богатые россияне, которые потом меняют их на новые. А вот б/у варианты таких автомобилей приобретают не всегда обеспеченные граждане. В итоге содержание 10-15-летней машины «вылетает в копеечку», резюмировал автоэксперт.