Автоэксперт Целиков рассказал, какие машины подешевеют до конца года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца текущего года в России могут подешеветь неликвидные б/у автомобили и китайские машины в возрасте 2-3 лет. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Сейчас цены автомобилей опустились на условное дно, и дальше вокруг этого «дна» возможны колебания. Какие-то неликвидные автомобили могут еще подешеветь, а вот модели, которые пользуются спросом, чуть вверх пойдут. Я думаю, что продолжат падать в цене свежие 2-3-летние китайские машины и что-то очень дорогое, поскольку, пока рубль крепкий, люди могут привезти в Россию дешевые машины по параллельному импорту», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что на автомобили стоимостью 300-500 тыс. рублей падения цен до конца текущего года не ожидается. Более того, на такие варианты по итогам первого полугодия падение цен было минимальным.

«И на такие машины (до 500 тыс. рублей – прим. Т-и) приходится 40% рынка», – отметил Целиков.

В целом по б/у рынку, как сказал автоэксперт, основное падение цены на авто с пробегом было весной и в начале лета.

«В июле еще тоже шло снижение цен, а вот в августе по многим моделям уже наметилось движение вверх в плане цены. Я думаю, что сильно вниз цены падать больше не будут, но роста цен в целом по рынку тоже пока не будет», –резюмировал Целиков.