Казань попала в топ городов, где за последний месяц подешевела аренда «двушки»

В Казани в августе 2024 года аренда двухкомнатных квартир подешевела до 46,5 тыс. рублей (-1,1% за месяц). Причем ставка аренды «двушки» за тот же период снизилась только в 5 российских городах, следует из аналитики ЦИАН.

Так, помимо столицы РТ, ценник на аренду таких квартир «упал» в Хабаровске (-9%, до 44,6 тыс. рублей), Ленинградской области (-3,2%, до 33 тыс. рублей), Краснодаре (-0,8%, до 49,2 тыс. рублей) и Тюмени (-0,3%, до 32,3 тыс. рублей).

При этом ставки за аренду «однушки» в столице РТ выросли до 31 тыс. рублей (+3% за месяц).

«Активность арендаторов сохранится на высоком уровне на протяжении примерно полутора месяцев, как в прошлом году, а ставки увеличатся еще на ~5–10% от нынешнего уровня. Предложение продолжит сокращаться как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», - считает эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина.