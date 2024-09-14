Назван срок окупаемости комнат в Казани при сдаче в аренду

В Казани доходность комнат при сдаче в аренду составила 7,7%. То есть, инвестировав в такой вид «недвижки», ваши вложения будут окупаться 12,9 лет, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Отметим, что при подсчетах эксперты учли среднюю стоимость комнаты в Казани (2 млн рублей) и среднюю ставку аренды (13,1 тыс. рублей, если сдавать помесячно).

При этом инвестиционная доходность казанских комнат оказалась выше, чем у квартир при тех же условиях сдачи. Так, вложения в казанскую студию площадью до 28 кв. м. будут окупаться 23 года, поскольку такой объект недвижимости в столице РТ в среднем стоит 6,2 млн рублей, а сдают в аренду его за 22,6 тыс. рублей (средняя ставка по городу).

Самые доходные комнаты оказались в Нижнем Тагиле, где доходность достигла 20% годовых, а окупаемость – 5 лет. Также высокая окупаемость в Череповце (18,2% и 5,5 года), Магнитогорске (17,3% и 5,8 года), Брянске (16,3% и 6,2 года), Рязани (14,9% и 6,7 года), Вологде (14,8% и 6,8 года), Ульяновске (14,2% и 7 лет), Мурманске (13,9% и 7,2 года), Волжском (13,8% и 7,2 года) и Кургане (13,8% и 7,2 года).

Наименьшую доходность показал Симферополь, где комнаты будут приносить 5,4% годовых, а окупаться 18,7 года. Также в конец списка попали Владивосток (5,7% и 17,5 года), Севастополь (6,8% и 14,8 года), Москва (6,9% и 14,6 года), Чита (7,4% и 13,6 года), Сочи (7,6% и 13,1 года) и Санкт-Петербург (7,6% и 13,1 года).

«За последние два года доходность комнат выросла на 1,4 п. п., а окупаемость сократилась на 1,8 года. Дело в том, что стоимость этой недвижимости выросла всего на 14%, а аренда – на целых 33%, – объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Если же взять небольшие (площадью до 28 кв. м) квартиры, то они проигрывают комнатам, так как их доходность составляет 6,3%, а окупаемость – 15,9 года. Но обычные квартиры на «вторичке» приносят еще меньше – всего 5,6%, а окупаются дольше – 17,9 года».