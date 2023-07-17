Названы улицы Казани, на которых повысится тариф за паркинг

Фото: архив «Татар-информ»

С 1 августа на ряде муниципальных парковок Казани увеличат тариф за муниципальный паркинг. В мэрии «Татар-информу» уточнили, на каких участках улиц планируется корректировка цен.

С 70 до 100 рублей поднимется цена за парковку на двух участках: по ул. Кави Наджми — обе стороны улицы от пересечения с Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с Баумана и на ул. Мусы Джалиля — нечетная сторона улицы от пересечения с Островского до начала пешеходной зоны по Баумана.

С 50 до 70 рублей повысятся цены за парковки на следующих улицах:

• Пушкина (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Профессора Нужина до пересечения с ул. Профсоюзная).

• Ул. Н.Столбова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Г.Камала).

• Ул. Н.Столбова (участок вдоль сквера напротив существующей муниципальной парковки).

• Ул. Миславского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К.Маркса; обе стороны улицы, от пересечения с ул. К.Маркса до пересечения с ул. Большая Красная).

• Ул. Миславского (нечетная сторона улицы, от дома №11 по ул. Миславского до пересечения с ул. Батурина).

• Участок на пересечении улиц Миславского и Батурина.

• Ул. Айвазовского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Ульянова-Ленина; нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Бутлерова до дома №5 по ул. Айвазовского).

• Ул. Бутлерова (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Айвазовского вдоль дома №44 по ул. Бутлерова).

• Ул. Дзержинского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. К.Наджми, со стороны парка «Черное Озеро»; вдоль дома №16 по ул. Дзержинского; обе стороны улицы, от пересечения с ул. К.Наджми до пересечения с ул. Лобачевского).

• Ул. Чернышевского (участок между проезжими частями ул. Дзержинского, со стороны парка «Черное озеро»).

• Ул. Малая Красная (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большая Красная до пересечения с ул. Адамюка).

• Ул. Профсоюзная (четная сторона улицы, от дома №44 до дома №38 по ул. Профсоюзная).

• Ул. Профсоюзная (четная сторона улицы, от дома №36 до дома №32 по ул. Профсоюзная).

• Ул. Профсоюзная (нечетная сторона улицы, возле дома №9а по ул. Баумана).

• Ул. Университетская (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Право-Булачная).

• Ул. Николаева (четная сторона улицы, от пересечения с ул. М.Салимжанова до пересечения с ул. Островского со стороны сквера на пл. Тукая).

• Ул. К.Наджми (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Правобулачная до пересечения с ул. Островского).

• Ул. М.Джалиля (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Правобулачная до пересечения с ул. Островского).

• Ул. Жуковского (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Адамюка до пересечения с ул. Большая Красная).

• Ул. Чехова (нечетная сторона улицы, со стороны Чеховского рынка, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта).

Стоимость парковки на участках Сибгата Хакима и Абсалямова увеличится с 30 до 50 рублей: на ул. Сибгата Хакима — местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с Абсалямова до пересечения с Мусина; ул. Абсалямова — местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с Сибгата Хакима до пересечения с Чистопольской; ул. Курашова — четная сторона улицы от пересечения с Бутлерова до пересечения с Горького.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань пересмотрит тарифы за парковку, не менявшиеся на протяжении шести лет.