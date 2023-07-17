«Подошли к черте, когда нет свободных мест»: Казань в августе повысит тарифы за парковку

Повышение тарифов коснется улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95–100%

Фото: © «Татар-информ»

«Водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик»

С 1 августа тариф за парковку увеличится до 100 рублей на двух участках, до 70 рублей — на 20 и до 50 рублей — еще на трех. Парковки будут платными в будни – с 8.00 до 19.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни плату за стоянку брать не будут.

Повышение тарифов коснется улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95–100%.

«Это тот уровень загрузки, когда водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения», — пояснил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Ильдар Шакиров: «Для перераспределения припаркованных автомобилей по зонам тариф необходимо корректировать» Фото: kzn.ru

При этом, по словам докладчика, в адрес исполкома неоднократно поступали обращения от малого бизнеса, учреждения которых расположены в зоне этих платных парковок, с просьбой скорректировать тариф, так как у клиентов отсутствует возможность припарковаться.

«Таким образом, для перераспределения припаркованных автомобилей по зонам тариф необходимо корректировать», — подчеркнул замглавы.

Фото: kzn.ru

На каких улицах повысят стоимость парковки?

В мэрии Казани «Татар-информу» рассказали, на каких участках казанского паркинга планируется корректировка тарифов:

Ул. Пушкина (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Профессора Нужина до пересечения с ул. Профсоюзная). Ул. Н. Столбова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Г. Камала ). Ул. Н. Столбова (участок вдоль сквера напротив существующей муниципальной парковки). Ул. Миславского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К. Маркса; обе стороны улицы, от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большая Красная). Ул. Миславского (нечетная сторона улицы, от дома № 11 по ул. Миславского до пересечения с ул. Батурина). Участок на пересечении улиц Миславского и Батурина. Ул. Айвазовского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Ульянова-Ленина; нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Бутлерова до дома № 5 по ул. Айвазовского). Ул. Бутлерова (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Айвазовского вдоль дома № 44 по ул. Бутлерова). Ул. К. Наджми (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с ул. Баумана). Ул. М. Джалиля (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны по ул. Баумана). Ул. Дзержинского (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. К. Наджми, со стороны парка «Черное озеро»; вдоль дома № 16 по ул. Дзержинского; обе стороны улицы, от пересечения с ул. К. Наджми до пересечения с ул. Лобачевского). Ул. Чернышевского (участок между проезжими частями ул. Дзержинского, со стороны парка «Черное озеро»). Ул. Курашова (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Горького). Ул. Малая Красная (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большая Красная до пересечения с ул. Адамюка). Водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения Фото: © «Татар-информ» Ул. Профсоюзная (четная сторона улицы, от дома №44 до дома №38 по ул. Профсоюзная). Ул. Профсоюзная (четная сторона улицы, от дома №36 до дома №32 по ул. Профсоюзная). Ул. Профсоюзная (нечетная сторона улицы, возле дома №9а по ул. Баумана). Ул. Университетская (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Право-Булачная). Ул. Николаева (четная сторона улицы, от пересечения с ул. М. Салимжанова до пересечения с ул. Островского со стороны сквера на пл. Тукая). Ул. К. Наджми (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Правобулачная до пересечения с ул. Островского). Ул. М. Джалиля (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Правобулачная до пересечения с ул. Островского). Ул. Жуковского (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Адамюка до пересечения с ул. Большая Красная). Ул. Чехова (нечетная сторона улицы, со стороны Чеховского рынка, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта). Ул. С. Хакима (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Абсалямова до пересечения с ул. Мусина). Ул. Абсалямова (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. С. Хакима до пересечения с ул. Чистопольская).

Фото: kzn.ru

«Мы на год заморозили развитие паркинга, сегодня более нет возможности тормозить процесс»

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что развитие паркинга в Казани было заморожено более чем на год — с 17 марта 2022-го по июнь 2023 года по решению мэра Казани Ильсура Метшина. В этот период, ранее созданные 480 машино-мест на 14 участках Казани на улицах Абсалямова, Четаева, Чистопольская, Бондаренко, Короленко, Толстого, Коротченко, Ершова, Кутуя, Гвардейская, Газовая, эксплуатировались в бесплатном режиме. С 1 июня текущего года льгота отменена.

«Мы на год заморозили развитие паркинга, сегодня более нет возможности тормозить процесс. Количество машин в городе растет, и мы вынуждены регулировать это. Шесть лет мы не пересматривали тариф за парковку. Сегодня на многих центральных трафиковых улицах подошли к черте, когда на парковках нет свободных мест. Выход один — повышение тарифа», — заключил спикер.

Рустем Гафаров: «Там, где не востребованы платные парковки, наша политика такова, что мы будем снижать тариф» Фото: kzn.ru

Вместе с тем будут снижены тарифы на невостребованных участках муниципального паркинга. «Там, где не востребованы платные парковки, наша политика такова, что мы будем снижать тариф», — сказал Рустем Гафаров.

С этого года парковочные места выделяются за счет нанесения разметки синего цвета. Она обозначает, что парковочные места используются на платной основе, при этом места для транспортных средств инвалидов обозначаются белым цветом. К настоящему времени нанесено уже 48 км линий.

«Во главе угла всегда стояли не сборы, а обеспечение движения на дорогах»

До конца 2023 года в Казани запланировано расширение парковочного пространства почти на 1,5 тыс. машино-мест — до 8,5 тыс. единиц. Новые парковки появятся на улицах Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, пр. Х. Ямашева, а также в районе Центрального стадиона.

«Сейчас эти места заполнены практически на 100%. Как правило, автомобили стоят на этих участках целый день, из-за чего нет возможности подъехать к учреждениям, заведениям», — пояснил Ильдар Шакиров.

До конца 2023 года в Казани запланировано расширение парковочного пространства почти на 1,5 тыс. машино-мест Фото: kzn.ru

По его словам, места будут организованы в существующих карманах и на участках улично-дорожной сети, где была хаотичная парковка.

В июле пройдут конкурсные процедуры, а в августе – октябре новые парковки обустроят: будут смонтированы дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, установлены паркоматы. Кроме того, закупят автомобили с комплексами фото-, видеофиксации.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что в Казани на сегодняшний день зарегистрировано более 450 тыс. автомобилей и их число ежегодно растет. Вся работа по расширению парковочного пространства ведется совместно с ГИБДД, районными администрациями.

«Развитие парковочного пространства обусловлено реалиями, ростом автомобилизации. От этого нам никуда не деться. Чем больше в городе транспортных средств, тем больше улиц будет вовлечено в процесс платных парковок. Во главе угла всегда стояли не сборы, а обеспечение движения на дорогах», — прокомментировал выступление коллеги Рустем Гафаров.

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«Спустя 8 лет видим, что цели достигнуты»

Систему единого городского парковочного пространства внедрили в Казани в феврале 2015 года, она включала 27 участков улично-дорожной сети на 1,3 тыс. машино-мест. Сегодня на муниципальных парковках их насчитывается около 6,8 тыс.

Сегодня парковку оплачивают порядка 8,5 тыс. автовладельцев в день, однако пользуются стоянками около 100 тыс. автомобилистов.

«На каждого оплачивающего парковку приходится 12 автомобилистов, которые воспользовались бесплатным временем. Это те, кто оставляют свое транспортное средство не более чем на 15 минут», — доложил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

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«Цифры говорят сами за себя. Нет гарантии, что водители не оставили бы свои машины на более долгое время, будь это удовольствие бесплатным. Сколько места занимает 12 машин, мы можем реально представить», — отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

В целом, по словам спикера, цели программы муниципального паркинга достигнуты.

«На улицах, где ранее машины оставляли как попало в три ряда, — порядок. Ничто не мешает нормальному транспортному потоку и движению пешеходов. Оборачиваемость мест довольно высокая, значит, у гораздо большего количества людей есть возможность приехать в центр или на другие загруженные улицы и оставить машину», — прокомментировал Рустем Гафаров.

«Количество похищенных или поврежденных блокираторов снизилось почти в 5 раз»

В Казани после применения блокираторов колес сумма платежей за муниципальную парковку выросла на 58%, количество парковочных сессий увеличилось более чем на 70%. «Проблема сокрытия регистрационных номеров транспортных средств посторонними предметами на сегодня стала менее острой, однако свою актуальность не потеряла», — отметил Ильдар Шакиров.

За 6 месяцев этого года контрольная служба МКУ «Организатор городского парковочного пространства» устранила более 200 таких случаев.

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Ежедневно проводятся рейды по установке блокираторов на автомобилях, припаркованных без госномеров. За первые полгода установлено 69 блокираторов, что в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Возбуждено 56 административных дел, наложены штрафы.

«Количество похищенных или поврежденных блокираторов снизилось почти в 5 раз – с 24 случаев до 5. Благодаря оперативным действиям сотрудников УМВД по Казани блокираторы и злоумышленники найдены. В отношении этих лиц ведутся процессуальные действия», — сообщил Шакиров.

Также в Казани планируют начать устанавливать блокираторы на большегрузы, которые бросают в неположенном месте.

«Я дал поручение, чтобы нашли и для грузовых автомобилей блокираторы. Давайте начнем, потому что зима впереди, предприятия благоустройства готовятся. Водители свои фуры бросают, и мы дороги не можем убирать. Также фуры мешают трафику машин», — отметил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Также он поручил соблюдать порядок на муниципальных парковках. «В течение года была справедливая критика по части содержания парковок. В этом вопросе мы занимали и занимаем жесткую позицию уже по отношению к собственным структурам, отвечающим за этот вопрос. Порядок на муниципальных парковках должен быть как летом, так и зимой», — заявил Гафаров.

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«Оплатой через паркомат пользуется лишь 2% автомобилистов, через мобильное приложение — 69%»

До 69% выросла доля транзакций через мобильные приложения по оплате парковок в татарстанской столице — этот показатель продолжает увеличиваться. По этой причине количество владельцев авто, которые пользуются паркоматами, становится все меньше.

«Оплатой через паркомат пользуется лишь 2% автомобилистов, тогда как в начале реализации проекта таким способом пользовались 23% автовладельцев. Количество оплат через мобильное приложение растет и составляет на текущий момент 69%, через СМС-сообщение — 29%», — доложил Ильдар Шакиров.

За первые шесть месяцев этого года на порталах «Казанский паркинг» и «Горпарковки» зарегистрировались 38 тыс. новых пользователей. Всего на этих ресурсах зарегистрированы более 325 тыс. пользователей, а тех автомобилистов, кто хотя бы раз воспользовались муниципальными парковками, — более 639 тысяч.

До конца 2023 года планируется обновить программное обеспечение «Казанский паркинг» для ускорения мобильного приложения и повышения его удобства.