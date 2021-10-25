Назван самый холодный день октября для Европейской части России

Самым холодным днем октября для Европейской части России станет понедельник. Сегодня температура здесь будет на один градус ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что в целом октябрь 2021 года будет немного выше нормы по температуре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 октября в Татарстане похолодает до −3 градусов, ожидаются мокрый снег и гололедица.