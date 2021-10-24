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Ру Тат
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24 октября 2021  14:41

В Татарстане похолодает до -3 градусов, ожидаются мокрый снег и гололедица

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В Татарстане похолодает до -3 градусов, ожидаются мокрый снег и гололедица

В понедельник в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ. 

Утром и днем 25 октября местами на территории республики и в Казани обещают сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за которых ухудшится видимость на дорогах. Кроме того, в утренние часы на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. 

Ночью температура воздуха составит от +2 до −3 градусов, днем — от +1 до +6.

#гололедица #прогноз погоды в татарстане #мокрый снег #ухудшение погодных условий
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