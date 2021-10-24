В Татарстане похолодает до -3 градусов, ожидаются мокрый снег и гололедица

В понедельник в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Утром и днем 25 октября местами на территории республики и в Казани обещают сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за которых ухудшится видимость на дорогах. Кроме того, в утренние часы на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Ночью температура воздуха составит от +2 до −3 градусов, днем — от +1 до +6.