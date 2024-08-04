Назван размер средней пенсии в России по состоянию на 1 апреля 2024-го

Средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль. При этом у неработающих пенсионеров она примерно на 24% больше, чем у работающих (21 751 и 17 484 рублей в среднем соответственно). Такие цифры озвучила завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, чьи слова приводит РИА «Новости».

Эксперт добавила, что по состоянию на 1 апреля этого года в РФ насчитывается 40 982 100 пенсионеров. При этом работающих из этого числа - 18,99% (около 7,7 млн человек).

Также, по ее данным, на сегодняшний день пенсию по старости получают 81,31% пенсионеров. Размер выплат для неработающих пенсионеров по всем видам пенсионного обеспечения превышает начисления тем, кто работает, за исключением выплат пенсий по выслуге лет.

Спикер добавила: размер средних пенсий может отличаться в зависимости от региона, при этом разница порой составляет 2-2,2 раза. Например, жители Чукотского автономного округа получают так называемые «северные надбавки», за счет которых их пенсия увеличивается до 33,4 тыс. рублей. Также северный коэффициент действует в Камчатском крае и в Магаданской области (там пенсии составляют 30,2 и 30 тыс. соответственно). Самые низкие пенсии зафиксированы в Республике Дагестан – 15,3 тыс. рублей, резюмировала Подольская.