Назван обладатель главного приза в конкурсе «Всей семьёй на выборы!» – автомобиля

В эфире телемарафона «Всей семьёй на выборы!» определили обладателя главного приза одноименного фотоконкурса — автомобиля «Лада Веста». Машину выиграла Лилия Зайнуллина.

Лилия Зайнуллина из Апастовского района, с мужем Русланом воспитывают троих детей.

Фото со страницы главы Апастовского района Айрата Зиганшина во «ВКонтакте»

Ранее в студии также разыграли 12 новых iPhone 15.

Для того чтобы стать участником, нужно было сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка в специальном браслете, который давали всем проголосовавшими в Республике Татарстан. Далее эту фотографию необходимо было выложить на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.



В 20.00 в Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Напомним, что с 7.00 в республике работали 2760 избирательных участков. По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 63% от общего числа избирателей в РТ.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Ранее ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».



Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.