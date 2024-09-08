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Назван обладатель главного приза в конкурсе «Всей семьёй на выборы!» – автомобиля
В эфире телемарафона «Всей семьёй на выборы!» определили обладателя главного приза одноименного фотоконкурса — автомобиля «Лада Веста». Машину выиграла Лилия Зайнуллина.
Лилия Зайнуллина из Апастовского района, с мужем Русланом воспитывают троих детей.
Ранее в студии также разыграли 12 новых iPhone 15.
Для того чтобы стать участником, нужно было сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка в специальном браслете, который давали всем проголосовавшими в Республике Татарстан. Далее эту фотографию необходимо было выложить на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.
В 20.00 в Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Напомним, что с 7.00 в республике работали 2760 избирательных участков. По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 63% от общего числа избирателей в РТ.
Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Ранее ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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