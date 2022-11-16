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Ру Тат
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Политика
16 ноября 2022  23:14

«Назовите место и время»: Кадыров отреагировал на объявление в розыск СБУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал лично прийти за ВСУ, которая объявила его в розыск. Он отметил, что всегда находится в центре Грозного, однако почему-то его все «никак не могут найти».

«Господа ВСУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу за все ваши преступления», — заметил глава республики в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что уже несколько раз бывал на Украине, однако никто не был «озадачен» его поимкой. 

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск за «ведение агрессивной войны».

#Рамзан Кадыров
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