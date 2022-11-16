«Назовите место и время»: Кадыров отреагировал на объявление в розыск СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал лично прийти за ВСУ, которая объявила его в розыск. Он отметил, что всегда находится в центре Грозного, однако почему-то его все «никак не могут найти».
«Господа ВСУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу за все ваши преступления», — заметил глава республики в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что уже несколько раз бывал на Украине, однако никто не был «озадачен» его поимкой.
Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск за «ведение агрессивной войны».