Назначен новый замглавы Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики

Заместителем руководителя Департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики стал Марат Хисамеев. Указ о его назначении подписал Президент РТ Рустам Минниханов, документ опубликован на его сайте.

«Назначить Хисамеева Марата Рамилевича заместителем руководителя Департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, освободив его от ранее занимаемой должности», — сказано в тексте указа.

Ранее заместителем руководителя департамента был Руслан Мухарлямов. Он возглавил департамент после ухода Александра Терентьева, который стал сенатором от Татарстана в конце сентября этого года.

С начала 2020 года Марат Хисамеев работал заместителем руководителя департамента — начальником Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики.