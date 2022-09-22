Новым сенатором от Татарстана назначен Александр Терентьев

Сенатором от исполнительной власти Татарстана назначен заместитель руководителя Аппарата Президента республики — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. Указ об этом подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Александр Терентьев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Терентьева Александра Михайловича», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Александр Терентьев окончил Казанский государственный университет факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика». С 1982 по 1991 год занимал руководящие должности в органах ВЛКСМ Казани.



С 1992 по 1994 год возглавлял Фонд молодежи Московского района Казани, затем 6 лет трудился заместителем главы администрации Московского района.



В 2000 году Александр Терентьев перешел на работу в Аппарат Президента РТ, где занимал должность главного референта организационного отдела, а затем – заведующего отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям.



С 2006 по 2012 год Терентьев возглавлял Управление по вопросам внутренней политики президента РТ, а с 2012 года являлся руководителем Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики.