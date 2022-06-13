Назарбаев в Москве встретился с Путиным

Бывший Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с Президентом РФ Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского политика.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя государствами. В том числе было упомянуто, что сотрудничество между странами «развивается на основе равноправного диалога».

Кроме того, Путин и Назарбаев «пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России», добавили в пресс-службе.

При этом российская сторона о встрече не сообщала. По информации пресс-службы Кремля, последняя встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялась 28 декабря 2021 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казахстане 5 июня состоялся конституционный референдум. Вынесенные на него поправки уменьшают полномочия главы государства (сейчас им является Касым-Жомарт Токаев), а также убирают из Основного закона страны упоминания об особом статусе экс-президента Нурсултана Назарбаева.