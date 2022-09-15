«Назарбаев поймет и не обидится»: жители поддержали переименование Нур-Султана в Астану

В столице Казахстана закончились публичные слушания, которые проводились с целью узнать, как местные жители относятся к тому, чтобы вновь переименовать город из Нур-Султана в Астану. С таким предложением к гражданам обратился городской маслихат. Опрос горожан провели в соцсетях.

Решение о присвоении имени первого Президента столице могло быть «поспешным», отмечают эксперты. «Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное – позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич [Назарбаев] тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», – цитирует РИА Новости замдиректора института истории государства Буркитбая Аягана.

Расходы на переименование города будут значительно меньше, чем три года назад, подчеркнул маслихат. Так, в прошлый раз около 30 млн тенге ушло на изменение вывесок бланков и печатей, но с учетом перехода на цифровой документооборот в этот раз все обойдется дешевле, считают специалисты.

Ранее предложение вернуть старое название столицы поддержал действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Нур-Султан Астану переименовали в марте 2019 года, когда возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента.