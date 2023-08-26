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Находящийся на СВО депутат Шарафиев помог менделеевским первоклассникам собраться в школу
Будущим менделеевским первоклассникам вручили школьные наборы и ранцы в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу», среди них были и дети участников специальной военной операции.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в этом году в ежегодную благотворительную акцию включился депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.
На данный момент он находится в зоне спецоперации. В Менделеевск приехала его супруга Елена Шарафиева. Она вместе с главой района Радмиром Беляевым обратилась к будущим первоклассникам, поздравив их с новым этапом в жизни.
В общей сложности Эдуард Шарафиев подготовил 110 комплектов ранцев с канцелярскими принадлежностями.
Мероприятие прошло на площади Дворца культуры в рамках проведения августовской педагогической конференции района.
«Спасибо семье Шарафиевых за неравнодушие! Пусть ваше добро вернётся вам в многократном размере», — поблагодарил Радмир Беляев.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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