Находящийся на СВО депутат Шарафиев помог менделеевским первоклассникам собраться в школу

Будущим менделеевским первоклассникам вручили школьные наборы и ранцы в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу», среди них были и дети участников специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в этом году в ежегодную благотворительную акцию включился депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

На данный момент он находится в зоне спецоперации. В Менделеевск приехала его супруга Елена Шарафиева. Она вместе с главой района Радмиром Беляевым обратилась к будущим первоклассникам, поздравив их с новым этапом в жизни.

В общей сложности Эдуард Шарафиев подготовил 110 комплектов ранцев с канцелярскими принадлежностями.

Мероприятие прошло на площади Дворца культуры в рамках проведения августовской педагогической конференции района.

«Спасибо семье Шарафиевых за неравнодушие! Пусть ваше добро вернётся вам в многократном размере», — поблагодарил Радмир Беляев.