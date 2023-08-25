В Бугульме детям участников спецоперации вручили портфели и сертификаты к 1 сентября

В Бугульме 29 будущим первоклассникам, чьи отцы служат в зоне спецоперации, вручили портфели и денежные сертификаты на приобретение школьных принадлежностей. Всего же в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» сегодня приняли участие 42 юных бугульминца, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Ранцы ребятам вручали глава Бугульминского района Линар Закиров и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.

Линар Закиров отметил, что в День знаний в школы Бугульминского района в первый класс пойдут более 1,2 тыс. ребят.

«Отрадно, что из года в год мы продолжаем такую добрую традицию, благодаря которой большое количество мальчишек и девчонок получают помощь при подготовке к школе. Искренне поздравляю наших ребят с началом нового пути», — отметил он.

Экзам Губайдуллин присоединился к поздравлениям будущих школьников, пожелал им учиться на «отлично».

«Уровень цивилизации любой страны определяется отношением детей к родителям. И в то же время отношением родителей к детям. У нас в Татарстане очень много делается для воспитания подрастающего поколения. Много программ, которые направлены на повышение качества жизни, образования, медицины. Конечная цель — воспитание подрастающего поколения. Родителям — здоровья и терпения, детям — чтобы выросли достойными людьми. Хорошо учиться!» — произнес он.

В Бугульминском районе уже более 200 семей с будущими первоклассниками получили помощь в рамках благотворительной акции. Активными участниками акции стали предприятия и организации города, депутаты и представители бизнеса.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что «семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты».