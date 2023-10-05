Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана поздравили с праздником своих учителей

Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана поздравили с профессиональным праздником своих учителей.

Военнослужащие, будучи уже взрослыми мужчинами, стоящими на защите Родины, с теплом вспоминают педагогов и благодарят учителей за то, что они привили им любовь к своей стране.

Бойцы передали поздравления учителям из набережночелнинских школ №22 и №55, передали слова благодарности и пожелания здоровья учителям школы №15, а также Камскому автомеханическому техникуму.

Вспомнили своих учителей выпускники казанских школ №20 и №34 – в последней преподает супруга одного из военнослужащих. Теплые слова прозвучали в адрес преподавателей школы №34 из Агрыза и школы №3 города Менделеевска.

Ранее мы сообщали, что Татарстан привез сегодня военнослужащим четыре фуры с запчастями и комплектующими, а также 7 квадроциклов.

«Уважаемые ветераны, работники просвещения. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за благородный труд и весомый вклад в развитие нашей республики. Дорогие учителя, мы желаем вам мира, добра, здоровья и новых успехов», – присоединилась к поздравлениям Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина.