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Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана поздравили с праздником своих учителей
Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана поздравили с профессиональным праздником своих учителей.
Военнослужащие, будучи уже взрослыми мужчинами, стоящими на защите Родины, с теплом вспоминают педагогов и благодарят учителей за то, что они привили им любовь к своей стране.
Бойцы передали поздравления учителям из набережночелнинских школ №22 и №55, передали слова благодарности и пожелания здоровья учителям школы №15, а также Камскому автомеханическому техникуму.
Вспомнили своих учителей выпускники казанских школ №20 и №34 – в последней преподает супруга одного из военнослужащих. Теплые слова прозвучали в адрес преподавателей школы №34 из Агрыза и школы №3 города Менделеевска.
Ранее мы сообщали, что Татарстан привез сегодня военнослужащим четыре фуры с запчастями и комплектующими, а также 7 квадроциклов.
«Уважаемые ветераны, работники просвещения. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за благородный труд и весомый вклад в развитие нашей республики. Дорогие учителя, мы желаем вам мира, добра, здоровья и новых успехов», – присоединилась к поздравлениям Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина.
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