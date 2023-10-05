В зону СВО из Набережных Челнов направлено 80 тонн помощи военным

Фото: © Лилия Гатина

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина передала в подшефные воинские части очередную партию помощи весом около 80 тонн и стоимостью свыше 35 млн рублей.

На передовую отправились семь квадроциклов, автозапчасти, газовые баллоны, бензопилы, дизельные и бензиновые генераторы, стройматериалы и продукты.

Фото: © Лилия Гатина

Все необходимая поддержка собрана и подготовлена в Набережных Челнах градообразующим предприятием и его работниками по просьбам самих бойцов и потребностям воинских частей.

На встрече депутат и мобилизованные татарстанцы записали видеопоздравление с Днем учителя для своих педагогов и наставников.

Фото: Лилия Гатина

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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Фото: © Лилия Гатина