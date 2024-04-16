«Навсегда останется героем для нас»: близкие о стрелке-зенитчике из Агрызского района

Фото: страница ВК «Наши ГЕРОИ.Агрызский район.Республика Татарстан»

«Детство наше прошло весело и ярко»

Ленар Гараев родился 4 ноября 1989 года в селе Табарли Агрызского района. Учился в Табарлинской среднеобразовательной школе. Среди одноклассников отличался сдержанным характером. По воспоминаниям учителей и одноклассников, всегда был готов прийти на помощь.

«В классе, где учился Ленар, были одни мальчишки. На него во всем можно было положиться. С детства он был главным помощником, опорой и для своей мамы Алсу Шамиловны. Мы запомним его воспитанным, спокойным, скромным, отзывчивым парнем», — рассказала «Агрызским вестям» классный руководитель Насима Абдуллина.

«Мы росли вместе с Ленаром. Он во всем был для нас примером. Хорошо учился, старался во всем. В любую минуту готов был прийти на помощь», — рассказал его одноклассник Радик Муллахметов.

Младший брат Ленара — Данияр Гараев говорит, что у них было самое настоящее босоногое детство.

«Сколько себя помню, с детства мы с ним всегда вместе. Никогда не унывали, брат постоянно что-то придумывал интересное, поэтому детство наше прошло весело и ярко. А еще очень любили ездить к бабушке Альфие, маме нашей мамы, в Кукморский район, в деревню Маскара. Тепло ее рук, босоногое детство, вкусная еда — это бабушка. Красота этой деревни неописуема, может, потому, что мы очень любили бабушку и дедушку Шамиля. К сожалению, дед умер в 2000 году», — поделился брат воспоминаниями с сообществом во «ВКонтакте» «Наши герои. Агрызский район. Татарстан».

«Не знаю, когда выйду на связь. Берегите себя»

6 декабря 2007 года Ленар Гараев был призван на военную службу в армию в Свердловскую область, город Лесной. 10 марта 2009 года заключил первый контракт. Проходил службу в должности инструктора-методиста кинологической службы. Он очень любил животных. Еще до армии Ленар работал кинологом в Ижевске.

Дважды был командирован для выполнения задач в составе объединенной группировки войск по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона РФ, участвовал в освобождении Крыма.

Во время прохождения службы характеризовался только с положительной стороны, как ответственный, исполнительный военнослужащий, являлся примером в исполнении воинского долга, был неоднократно поощрен командованием воинских частей.

В феврале 2022 года Ленар Гараев сказал своей семье, что если будет приказ, то он будет участвовать в спецоперации. Приказ не заставил себя долго ждать. Переквалифицировавшись на стрелка-зенитчика, он стал участником СВО. Служба проходила в зенитном батальоне.

8 июня 2022 года. В этот день семья получила последнее сообщение от Ленара: «Я выключаю телефон. Не знаю, когда выйду на связь. Берегите себя».

Накануне, 7 июня, он вышел, как оказалось, на последнюю видеосвязь с младшим братом.

«До этого я никогда не сохранял видео. Я знал, что брат воюет, он всегда на связи, без вариантов. И эта последняя видеозапись осталась, она без звука. Я, глядя на эту живую картинку брата, буду, как мне кажется, строить с ним диалоги, со временем забудется то, о чем он говорил. И он мне будет говорить и говорить, наставлять, вести меня по жизни», — говорит Данияр.

17 июня 2022 года во время выполнения боевой задачи Ленар Гараев был смертельно ранен. 1 июля семья получила чудовищную весть о его смерти.

«Нам его будет не хватать»

Ленара Гараева похоронили в родном селе 8 июля 2022 года. Проститься с погибшим на чужбине героем пришли руководители района, односельчане, родные, близкие, друзья и просто неравнодушные жители района. Ему было всего 32 года.

«Район несет утрату... Невосполнимую утрату... Мы сопереживаем потере и разделяем эту боль вместе с вами. Желаем вам терпения. Ленар навсегда останется героем для нас», — сказал Азат Валеев, который на тот момент был главой района.

«Мы были мало знакомы с Ленаром. Но за этот короткий срок он проявил себя порядочным, трудолюбивым, дисциплинированным и просто хорошим человеком. От лица командования и от себя лично выражаю слова искреннего соболезнования и благодарности за воспитание такого достойного сына. Нам его будет не хватать», — поделился представитель воинской части, где служил Ленар, старший лейтенант Юрий Шимаров.

Военный комиссар района Ильгиз Галеев объявил, что за мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Владимира Путина Ленар Гараев представлен к ордену Мужества посмертно.

«Я всегда мысленно обращаюсь к нему за советом, он всегда мне его дает»

В день рождения Ленара, 4 ноября 2022 года, в его родном селе установили памятник. В этом помогли односельчане, одноклассники и просто неравнодушные люди. Приехали и четыре сослуживца погибшего воина.

«Армия учит ценить дружбу, выручать в трудную минуту, также мужеству и порядку. В его характеристике были только положительные отзывы: добрый, честный, трудолюбивый. Я очень горжусь, что у меня такой красивый, сильный, заботливый, смелый и просто замечательный брат — герой! Я всегда мысленно обращаюсь к нему за советом, он всегда мне его дает», — говорит Данияр Гараев.

На День защитника Отечества 22 февраля 2023 года в Сарсак-Омгинском лицее прошел один из самых трогательных классных часов. В рамках урока вспомнили историю российского воинства, имена известных полководцев. Говорили о значении Российской Армии, особенностях нашего солдата. Делали выводы об общем деле, за которое стоят многонациональные защитники одного большого Отечества.

Кульминационным моментом стало открытие мемориальных досок в честь Ленара Гараева из Табарлей и Сергея Гаврилова из Сарсак-Омги.

Каждый, кому были близки и дороги Ленар и Сергей, прикоснулся к мемориальным доскам. Кто-то мысленно беседовал с ними, кто-то кланялся, благодаря за мужество, а кто-то клялся продолжать их дело до конца, пока враг не будет разбит.

К сожалению, матери Сергея уже нет в живых. Мама Ленара Алсу ханум искренне поблагодарила участников мероприятия за добрую, светлую память.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.