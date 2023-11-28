Выжил в засаде у украинских боевиков, но погиб от мины: история бойца батальона «Алга»

Сергей Гаврилов воевал в составе батальона «Алга», был старшиной взвода связи мотострелкового батальона

Фото: agryz-rt.ru

«Всех уложили, а я остался. Это не случайно»

Сергей Гаврилов родился 7 апреля 1976 года в селе Сарсак-Омга Агрызского района Республики Татарстан. Он окончил Сарсак-Омгинскую среднюю школу, Асановский аграрно-технический техникум. До призыва в армию работал в Агрызской РЭС дежурным электромонтером. Военную службу в армии проходил с 1998 по 2000 год в Волгоградской области.

С 2000 года трудился в филиале АО «Сетевая компания» – Елабужские электрические сети электромонтером.

В первый раз Сергей уехал в зону спецоперации весной прошлого года. Воевал в составе батальона «Алга», был старшиной взвода связи мотострелкового батальона.

Вернулся, ушел головой в работу, в хозяйство. За свою короткую жизнь трудолюбивый мужчина успел построить два дома. Когда Сергей засобирался во второй раз на передовую, его друг детства Анатолий Гордеев приехал к нему, чтобы отговорить от этого решения.

«Сергей как раз в огороде возился. У нас тогда произошел серьезный разговор, — поделился с „Агрызскими вестями“ Анатолий. — „Вот смотри...“ — начал он и рассказал, как они с ребятами попали к украинским боевикам в засаду. Из 18 человек выжили только трое. „Всех уложили, а я остался. Это не случайно. Я должен заплатить долг!“ — сказал он, и я понял, что он все для себя решил».

Слева направо: Анатолий Гордеев и Сергей Гаврилов со своими сослуживцами, 1999 г. Фото: предоставлено А. Гордеевым

«Помнишь, Серега?»

Сергей рос веселым, озорным, жизнерадостным. Как и все деревенские мальчишки, не боялся никакой работы. Скакал верхом на лошадях, переплывал наперегонки местную речку. Шустро играл в баскетбол, участвовал в школьных спектаклях. Его всегда отличали смелость и находчивость.

Анатолий Гордеев до сих пор не верит, что его друга нет в живых.

«Помнишь, Серега? Это мы с тобой сфоткались после караула, уставшие, совсем еще молодые... Да что уж там говорить! Сколько мы с тобой прошли вместе жизненных лет, начиная со школьной скамьи...» — написал на своей страничке в социальной сети Анатолий Гордеев.

С одноклассниками Сергея они часто вспоминают смешные случаи. Первая учительница Тамара Сергеевна вырезала из картона большую черную двойку. И нужно было идти домой с ней в руках.

«Мальчишки, чтобы не проходить по всей деревне с этой позорной отметкой, придумали оставлять ее висеть на заборе, а обратно утром забирали в школу, о чем Тамара Сергеевна и не догадывалась. Явно эта инициатива исходила от остроумного выдумщика Сереги», — рассказывает Анатолий.

«Может, думаю, помашет мне рукой или окликнет...»

Вместе они пошли в первый класс. Бывало, сидели за одной партой. Женились почти в одно время еще до армии. Также вместе призвались в армию. И попали в одну часть, даже в одну роту.

«Нас, как женатых, оставляли служить в Татарстане. Но мы оба категорически заявили: „Что, за огородами служить будем, что ли? Какая же это армия?!“ Так мы попали в город-герой Волгоград. Служили в зенитно-ракетном полку. Оба были сержантами», — рассказывает Анатолий.

Прошедшие вместе через огонь и воду парни продолжали дружить и после армии. Дружили семьями, вместе отмечали праздники, вместе делили горести и радости. У обоих профессии были связаны с электричеством. Так получилось, что в последние годы судьба их свела еще ближе. Анатолий хоть и жил в Сарсак-Омге, но работал в агрызском спорткомплексе «Олимп». А Сергей, живший в Агрызе, работал в электросетях.

«Здания-то рядом, — поясняет Анатолий. — Бывало, часто выходили повидаться, пообщаться, обсудить новости. До сих пор ищу его взглядом каждый день в Агрызском РЭСе. Может, думаю, помашет мне рукой или окликнет...»

Сергей погиб 1 октября 2022 года при выполнении боевых задач на территории ДНР и ЛНР Фото: agryz-rt.ru

«Покойся с миром, братишка, ты всегда будешь в моем сердце!»

Сергей погиб 1 октября 2022 года при выполнении боевых задач на территории ДНР и ЛНР. На связь перестал выходить с 27 сентября.

«Звонил ему несколько раз — не отвечает. Оправляю СМС: «Одно скажи: ты живой?» — нет ответа... Когда пошли первые слухи, что он погиб, не верил, все еще надеялся. Наконец, через два дня военком сообщил, что это правда. То ли беспилотник скинул на них мину, то ли еще кто. Так впятером и погибли в окопе...» — вздыхает Анатолий.

Матери Сергея тете Лиде не суждено было пережить это горе. Ее не стало еще в 2013 году. Тяжело переживал отчим — дядя Юра. Да всем близким, друзьям, односельчанам, коллегам было непросто. Сергей был надежным другом, по первому зову готов был прийти на помощь. Все любили его за неугомонный характер, добрый нрав.

«Для меня лично это очень большая и невосполнимая утрата. Покойся с миром, братишка, и даже не сомневайся: ты всегда будешь в моем сердце!» — восклицает друг детства.

Не дает о нем забыть и орден Мужества, которым отважный боец награжден посмертно. Эту награду Диане торжественно вручили на площади Победы во время празднования 9 Мая 2023 года Фото: agryz-rt.ru

«Очень его не хватает»

По признанию дочери Сергея Гаврилова Дианы, нет ни дня, когда бы она не вспоминала папу. Не дает о нем забыть и орден Мужества, которым отважный боец награжден посмертно. Эту награду Диане торжественно вручили на площади Победы во время празднования 9 Мая 2023 года. Каждый раз, с трепетом беря его в руки, она вспоминает, каким был папа: очень веселым, остроумным, добрым, любящим.

«Он своей харизмой затмевал все вокруг. Когда заходил в помещение, все внимание, все взгляды устремлялись на него. Он был очень добрый, хотя по внешнему виду такого не скажешь. Все боялись его „грозного“ взгляда, но все понимали, что он всегда придет на помощь. Отзывчивый, открытый для новых знакомств. Очень его не хватает», — признается дочь героя.

Диана старается передать добрую память об отце и своему сыну. «Это — деда Сережа...» — узнает двухлетний мальчик его сразу на фотографии. А еще он гордится орденом деда. Он хорошо понимает, что такая награда просто так не дается.

С 46-летним уроженцем села Сарсак-Омга, старшиной взвода связи мотострелкового батальона Сергеем Гавриловым простились 9 октября 2022 года Фото: agryz-rt.ru

«Он был настоящим героем...»

С 46-летним уроженцем села Сарсак-Омга, старшиной взвода связи мотострелкового батальона Сергеем Гавриловым простились 9 октября 2022 года.

Глава Агрызского района (на тот момент Азат Валеев, – прим. Т-и), военный комиссар Ильгиз Галеев, председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин от лица руководства республики выразили семье погибшего соболезнования.

Глава Агрызского района, военный комиссар Ильгиз Галеев от лица руководства республики выразили семье погибшего соболезнования Фото: agryz-rt.ru

«От лица жителей и руководства района приносим глубокие соболезнования родным, близким, друзьям. Мы разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Мы все сегодня сопереживаем потере вашего мужественного отца, брата, друга. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Он был настоящим героем...»

«Подвиги всех тех, не вернулся домой живым, помнят и чтут на родине»

В Сарсак-Омгинском лицее, где учился Сергей, открыли мемориальную табличку в его честь. Там же ко Дню защитника Отечества прошли «Уроки мужества».

В Сарсак-Омгинском лицее, где учился Сергей, открыли мемориальную табличку в его честь Фото: agryz-rt.ru

Каждый, кому был близок и дорог Ленар, прикоснулся к мемориальной доске. Кто-то мысленно беседовал с ними, кто-то кланялся, благодаря за мужество, а кто-то клялся продолжать их дело до конца, пока враг не будет разбит.

Завершающим аккордом стало СМС-сообщение, полученное от преподавателя лицея Сергея Маркитонова. Он ушел добровольцем на передовую. Его зачитала директор лицея Ляйсан Шайдуллина. Педагог передал от себя лично и от ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО: «Мы рады, что подвиги всех тех, кто не вернулся домой живым, помнят и чтут на родине».

Каждый, кому был близок и дорог Ленар, прикоснулся к мемориальной доске Фото: agryz-rt.ru

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.