Многодетная мать из актанышского поселка Совхоз имени Кирова Венера Сабитова, которая недавно вернулась из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, решила собрать раненым новогодние угощения.

Венера апа узнала о состоянии своего односельчанина Альберта Зигангирова, получившего тяжелое ранение и контузию на СВО. Женщина, которая общалась с ранеными в госпитале и лечащими врачами, решила вновь приехать в Москву, на этот раз — с новогодними угощениями.

В разгар подготовки к поездке в Москву Венера апа написала о сборе в чате мессенджера односельчан. На призыв жители не только поселка, но и соседних деревень — гостинцы солдатам стали приносить из Старого Сафарова и Улиманова.

Венера апа после консультации со своим другом-волонтером Рамилем Ибрагимовым рассчитывают подготовить новогоднее угощение для 100 солдат. В наборы с новогодними фруктами (апельсины, мандарины) женщина планирует упаковать актанышский казылык и чак-чак.

После сообщения Венеры Сабитовой о том, что нужно приготовить чак-чак, отзывчивые женщины, работающие на молочном комбинате, собрались в доме Сарии Басыровой. Мастерицы за один вечер успели испечь 50 коробок чак-чака. Добрые односельчанки пообещали, что за эти дни они приготовят еще 50 наборов с национальном блюдом.

Венера апа очень благодарна односельчанам, которые неравнодушны к человеческой беде. И старшие, и младшие спешат на помощь участникам специальной военной операции. Даже пенсионеры приносят благотворительные пожертвования. Все хотят скорейшего завершения операции и возвращения наших земляков на Родину живыми и здоровыми.

Венера Сабитова сфотографировала продукты питания и предметы первой необходимости, которые ей принесли односельчане. «Всё это односельчане привезли за 15 минут, я очень горжусь своими односельчанами!» — говорит женщина-волонтер.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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