Многодетная мать из Актаныша навестила раненого от взрыва дрона бойца в Бурденко

Многодетная мать из села Кирова Актанышского района Венера Сабитова на днях побывала в Москве, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. Там проходит лечение односельчанин Альберт Зигангиров, получивший тяжелое ранение и контузию в зоне спецоперации.

Венера Сабитова — одна из самых добрых матерей района. Вместе с мужем Алмазом Сабитовым они приютили и воспитывают 9 детей-сирот. Сабитовы ведут здоровый и активный образ жизни. Их семья — пример для многих.

Венера апа всегда находит в себе силы помочь и тем, кто в ней нуждается, воспитывает в своем примере в детях доброту и милосердие, сострадание и отзывчивость.

Сабитовы вместе с детьми активно участвуют в подготовке гуманитарной помощи нашим землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Венера апа, узнав, что односельчанин — боец СВО Альберт Зигангиров был ранен и лечится в госпитале в Москве, поехала навестить храброго солдата.

С собой она привезла гостинцы и трогательные письма от детей с пожеланиями скорейшего выздоровления. В больнице она записала короткие видеоролики с Альбертом и медперсоналом, который занимается восстановлением военнослужащего.

«От взрыва дрона у Альберта сильно повреждена рука, одна рука ампутирована до локтя, врачи сейчас пытаются спасти другую руку. Получив контузию, он еще временно потерял слух. Пусть сам Бог поможет врачам, медсестрам, которые лечат ребят в госпитале!» — говорит Венера апа.

Венера Сабитова накануне Нового года планирует еще раз посетить этот госпиталь. Она хочет угостить храбрых бойцов праздничными угощениями. Также она призвала всех неравнодушных граждан республики поддерживать посильной помощью госпитали, в которых проходят лечение солдаты из разных регионов России.

«Есть потребность в моющих средствах и других предметах первой необходимости — влажные салфетки, жидкое мыло, зубная паста, зубные щетки, шампунь, бутилированная вода, сухофрукты для компота», — сообщила она.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.