«Наведите порядок»: Мухаметшин раскритиковал Муллина за бесхозные земли и объекты

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На отчетной сессии в Нижнекамском районе Татарстана председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин обратился к руководителям поселений с призывом усилить контроль за земельными ресурсами.

В 2024 году в районе было выявлено 1,7 тыс. гектаров неиспользуемых земель, из которых удалось волечь в оборот всего 294 гектаров. Также в районе насчитывается 19 бесхозных объектов.

Глава республиканского парламента отметил, что неиспользуемые земли могут стать точками роста для экономики района.

«Наведите порядок – это же ваши возможности, точки роста. В других районах за квадратный клочок земли борьба идет, а у вас бесхозная земля. Коллеги, проанализируйте на одной из ближайших встреч, заседаний со специалистами», – подчеркнул он.

Особое внимание Мухаметшин уделил сокращению поголовья крупного рогатого скота, которое снизилось на 513 животных, а также уменьшению объемов производства молока.

Несмотря на положительную динамику отдельных социально-экономических показателей, глава парламента отметил, что у района остаются значительные резервы развития.

«Посмотрите ваши резервы. С таким трудолюбивым народом, думаю, все задачи, поставленные руководством республики, будут решены», – обратился он к представителям руководства муниципалитета.

Общаясь с журналистами, Фарид Мухаметшин отметил успешное завершение года для Нижнекамского района. «Уверен, что после сегодняшнего заседания еще раз будут проанализированы вопросы, возможные точки роста, и Нижнекамский район, как всегда, будет в авангарде, в индустриальном авангарде среди промышленных территорий нашей республики», – заключил он.