news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 февраля 2025 17:58

«Наведите порядок»: Мухаметшин раскритиковал Муллина за бесхозные земли и объекты

Читайте нас в
Телеграм
«Наведите порядок»: Мухаметшин раскритиковал Муллина за бесхозные земли и объекты
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На отчетной сессии в Нижнекамском районе Татарстана председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин обратился к руководителям поселений с призывом усилить контроль за земельными ресурсами.

В 2024 году в районе было выявлено 1,7 тыс. гектаров неиспользуемых земель, из которых удалось волечь в оборот всего 294 гектаров. Также в районе насчитывается 19 бесхозных объектов.

Глава республиканского парламента отметил, что неиспользуемые земли могут стать точками роста для экономики района.

«Наведите порядок – это же ваши возможности, точки роста. В других районах за квадратный клочок земли борьба идет, а у вас бесхозная земля. Коллеги, проанализируйте на одной из ближайших встреч, заседаний со специалистами», – подчеркнул он.

Особое внимание Мухаметшин уделил сокращению поголовья крупного рогатого скота, которое снизилось на 513 животных, а также уменьшению объемов производства молока.

Несмотря на положительную динамику отдельных социально-экономических показателей, глава парламента отметил, что у района остаются значительные резервы развития.

«Посмотрите ваши резервы. С таким трудолюбивым народом, думаю, все задачи, поставленные руководством республики, будут решены», – обратился он к представителям руководства муниципалитета.

Общаясь с журналистами, Фарид Мухаметшин отметил успешное завершение года для Нижнекамского района. «Уверен, что после сегодняшнего заседания еще раз будут проанализированы вопросы, возможные точки роста, и Нижнекамский район, как всегда, будет в авангарде, в индустриальном авангарде среди промышленных территорий нашей республики», – заключил он.

читайте также
Минниханов: В районах, где сокращаются поголовье и надои, – низкая оплата труда
Минниханов: В районах, где сокращаются поголовье и надои, – низкая оплата труда
#Фарид Мухаметшин #нижнекамск #нижнекамский район #поголовье крс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025