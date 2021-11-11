Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от БПЛА

Ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил России новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак беспилотных летательных аппаратов. Это электризуемое заграждение купольного типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на сайте Роспатента.

Устройство включает управляемое электризуемое заграждение в виде двух сетчатых куполов, средства радиоэлектронного обнаружения, автоматизированное рабочее место оператора, преобразователь электрической энергии, источник питания и систему видеонаблюдения. Оно было запатентовано в конце октября 2021 года.

«Электрический купол» должен будет охранять критически важные объекты, включая атомные электростанции и нефтехранилища, от групповых атак беспилотников. При этом предусмотрены три режима работы купола: охранный, охранно-отталкивающий (когда он будет воздействовать на дроны, но не уничтожать их) и охранно-поражающий.

По мнению конструкторов, новое изобретение будет выгодно отличаться экономичностью эксплуатации от традиционных средств защиты. Дело в том, что поражение беспилотников с помощью комплексов ПВО достаточно затратно, а вероятность попадания меньше, чем при ведении огня по другим целям.

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