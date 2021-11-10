Путин: ОПК в России стабильно работают даже в условиях пандемии коронавируса

Даже в условиях серьезных ограничений пандемии коронавируса организации оборонно-промышленного комитета России (ОПК) работают стабильно, не допуская срывов и затягивания поставок, отметил Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012-м, например, было 80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню, причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что госпрограмма вооружения играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России.

«Среди ее приоритетов — определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов оружия», — заявил он.

По словам Президента, доля современной техники и оружия в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, а в силах общего назначения составляет 70%.

Он подчеркнул, что в российские войска поступают новейшие образцы, которые не уступают зарубежным аналогам и часто превосходят их по тактико-техническим характеристикам.

«Среди них — истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец „Князь Владимир“, зенитно-ракетная система С-500», — отметил российский лидер.