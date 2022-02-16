НАТО: Украина попросила о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций

Запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций «различного характера» получила НАТО. Об этом говорится в заявлении альянса, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о ситуациях, которые могут затронуть и гражданское население.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины», — говорится в заявлении.

В альянсе уточняют, что Киев запросил более 260 единиц средств для поиска взрывных устройств на разной глубине, оборудование, обеспечивающее связь, 70 тысяч костюмов химзащиты, экипировку для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение.

В списке указана специальная техника от бульдозеров до грузовых автомобилей, а также десятки тысяч медицинских средств.

Украина также просит о предоставлении 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением, чтобы разместить 250-300 человек.

Сегодня в Кремле завершились переговоры Президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, разговор длился более трех часов. Ключевыми темами стали напряженная ситуация вокруг Украины и вопрос безопасности в Европе.