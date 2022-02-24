НАТО развернет дополнительные военные силы на востоке альянса

В связи с военной операцией России на территории Украины Североатлантический альянс принял решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские военные силы на своем восточном фланге. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление пресс-службы НАТО.

Ранее в Брюсселе состоялось экстренное заседание альянса.

«Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — сказано в обнародованном тексте.

В документе отмечается, что НАТО «решила предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны.

Ранее Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

Западные страны осудили действия российских властей и рассматривают возможность введения коллективных санкций.