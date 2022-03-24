НАТО обеспечит Украину снаряжением для защиты от химического и ядерного оружия

НАТО предоставит Украине специализированное снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного саммита альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы решили оказать Украине больше поддержки, включая защиту от киберугроз, биологического, химического и ядерного оружия», — сказал глава организации на пресс-конференции, добавив, что помощь также будет включать средства обнаружения, защиты и медицинские поставки и управление в кризисной ситуации.

Столтенберг напомнил об обращении Президента Украины Владимира Зеленского, который попросил альянс активнее помогать его стране. «Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине», — сообщил генсек.

По его словам, против России продолжат вводить санкции, а сам Североатлантический альянс укрепит союзные отношения стран-членов и оборону.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать ограничения против РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что перед саммитом в Брюсселе американский лидер Джо Байден встретился со Столтенбергом для обсуждения украинского конфликта.