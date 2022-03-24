Байден обсудил ситуацию на Украине с Генсеком НАТО в Брюсселе

Перед саммитом НАТО в Брюсселе Президент США Джо Байден встретился с генсеком альянса с Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден - младший сегодня встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом в преддверии внеочередного саммита НАТО» , – сказано в опубликованном тексте.

Отмечается, что стороны обсудили единство и силу альянса, а также постоянные усилия НАТО по сдерживанию любой агрессии.

Байден и Столтенберг позитивно оценили усилия стран-союзников, которые оказывают помощь и поддержку правительству и народу Украины.

Ранее сообщалось, что 24 марта в Брюсселе соберутся страны-члены НАТО для обсуждения возможности оказания военной помощи на Украине. Однако сам Североатлантический альянс заявил, что не участвует в координации этой поддержки.

Напомним, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, Запад начал ужесточать санкции против России.