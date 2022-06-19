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Политика
19 июня 2022  09:26

Столтенберг: Участники саммита НАТО назовут Россию «угрозой своей безопасности»

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Участники саммита Североатлантического альянса считают Россию угрозой своей безопасности и сделают заявление об этом на следующей встрече. Об этом генсек организации Йенс Столтенберг сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Если меняется мир, то меняется и НАТО, а мир стал опаснее, — заверил Столтенберг. — Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности».

По его словам, в документе будет упомянут и Китай. Столтенберг заявил, что подъем КНР является вызовом для интересов, ценностей и безопасности НАТО. 

Ближайший саммит альянса состоится в Мадриде 28-30 июня.

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