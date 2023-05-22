Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Нашу работу оценил Минниханов»: мэр Менделеевска поделился итогами участия в KazanForum
Делегация Менделеевского района приняла участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2023». Итогами работы на мероприятии на деловом понедельнике поделился глава района Радмир Беляев.
На стенде Менделеевска с «Аммонием» рассказали о мастер-плане города, развитии образовательного кластера, социальных проектах совместно с предприятием.
«Нашу работу оценил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он уделил большое внимание нашему стенду», — отметил Беляев.
В Казань прибыли и члены совета директоров «Аммония» Роман Троценко и Всеволод Бебутов. Роман Троценко рассказал, что мечтает о том, чтобы всероссийская олимпиада по химии ежегодно проходила в Менделеевске, а победителям давали бюджетные места в вузах Казани.
Рустам Минниханов эту идею поддержал. Он дал ряд поручений ответственным структурам: проработать вопрос проведения ежегодной республиканской и всероссийской олимпиады по химии в Менделеевске и разработать проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы — менделеевского химико-технологического колледжа на 240 учащихся с общежитием на 130 мест.
Помимо этого, необходимо обеспечить строительство Менделеевского химико-технологического колледжа (МХТК) с учетом финансирования со стороны Республики Татарстан и АО «Аммоний» в пропорции 50/50.
На полях форума Рустам Минниханов поручил внести предложение по проведению Августовской конференции в 2024 году в Менделеевском районе и создать межведомственную рабочую группу по реализации инвестиционного проекта «Аммоний-2» на территории Менделеевского района.
На встрече с Романом Троценко рассматривались новые проекты: воссоздание Ушковской плитки, проведение Всероссийского фестиваля уличной скульптуры, реконструкция второй части музея и создание мастерских для гончарных умельцев и скульптуров.
Беляев напомнил, что Менделеевский район при поддержке руководства республики второй год реализует социальные проекты по таким направлениям, как комфортная городская среда, развитие образовательного, туристического кластеров и молодежной политики.
Более 16 тысяч участников обсудили развитие экономических и культурных связей России со странами исламского мира на площадке KazanForum в Казани. Главный вывод делегатов: планы западных стран по «отключению» России от мира провалились. Подробнее читайте в статье «На Востоке понимают – Россию нельзя изолировать»: каков главный итог KazanForum».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»